Что сдерживает российское наступление на Покровск

Медленно, с огромными потерями, но врагу кое-где удается продвигаться на Донецком направлении. В частности, россияне целятся и на город Покровск.

Действия россиян и угрозы для Покровской агломерации 24 Каналу охарактеризовал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Угроза для Покровского направления

По словам Свитана, сейчас на Покровском направлении стратегических угроз от врага нет. Серьезная угроза была несколько месяцев назад, когда противник вышел на оперативный прорыв, прорвав оборону ВСУ в районе Очеретино, Карловки, приблизившись вплотную к Покровску.

Вовремя было принято решение поставить в строй внутренних силовиков – Нацгвардию, Нацполицию, тысячи людей стали в строй и подставили плечо Вооруженным Силам Украины, удержали россиян районе Покровска,

– отметил аналитик.

Сейчас объединенные силы украинских защитников в районе Покровска не позволяют даже планировать врагу наступательные действия, считает полковник ВСУ в запасе. Поэтому враг и сосредоточился в направлении Курахово.

Пока украинский гарнизон будет удерживать россиян возле Курахово, с юга Покровска окружение городу не будет угрожать. А без этого, из такой большой промзоны Вооруженные Силы Украины просто не выдавить.

"Но в направлении треугольника Курахово – Великая Новоселка – Селидово россияне сосредоточили наибольшее количество резервов, проходят десятки атак ежесуточно. Они пытаются срезать этот клин и подойти к Покровску, но для них это очень далекая перспектива, точно не в этом году", – резюмировал Свитан.