Дії росіян та загрози для Покровської агломерації 24 Каналу охарактеризував військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Детальніше Новопустинка, Старі Терни, Іллінка та Новодмитрівка окуповані: DeepState оновили карту фронту

Загроза для Покровського напрямку

За словами Світана, наразі на Покровському напрямку стратегічних загроз від ворога немає. Серйозна загроза була кілька місяців тому, коли противник вийшов на оперативний прорив, прорвавши оборону ЗСУ в районі Очеретиного, Карлівки, наблизившись впритул до Покровська.

Вчасно було ухвалене рішення поставити у стрій внутрішніх силовиків – Нацгвардію, Нацполіцію, тисячі людей стали в стрій і підставили плече Збройним Силам України, утримали росіян районі Покровська,

– зауважив аналітик.

Наразі об’єднані сили українських оборонців в районі Покровська не дозволяють навіть планувати ворогові наступальні дії, вважає полковник ЗСУ в запасі. Тому ворог і зосередився в напрямку Курахового.

Поки український гарнізон буде утримувати росіян біля Курахового, з півдня Покровська оточення місту не загрожуватиме. А без цього, з такої великої промзони Збройні Сили України просто не видавити.

"Але в напрямку трикутника Курахове – Велика Новосілка – Селидове росіяни зосередили найбільшу кількість резервів, проходять десятки атак щодобово. Вони намагаються зрізати цей клин і підійти до Покровська, але для них це дуже далека перспектива, точно не цього року", – резюмував Світан.