Повстанцы продвигаются по Сирии: президент Башар Асад впервые прокомментировал эскалацию

Президент Сирии Башар Асад впервые прокомментировал наступление повстанцев на северо-западе страны. Сейчас в районе города Алеппо сирийская армия отступает под натиском исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Башара Асада. Стоит отметить, что ранее появилась информация, что оппозиционные силы уже вошли в Хаму.

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Как Асад комментирует события в Сирии

Отмечается, что в телефонном разговоре с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном Ашад сказал, что "Сирия будет продолжать защищать свою стабильность и территориальную целостность перед всеми террористами и их сторонниками". Он также заявил, что Сирия "способна с помощью своих союзников и друзей и уничтожить их, какими бы интенсивными ни были террористические атаки".

В сообщении также сказано, что шейх Мухаммед бен Заид выразил поддержку Асаду. Также в воскресенье, 1 декабря, в знак поддержки Дамаск посетит министр иностранных дел Ирана.

Еще одним важным союзников Асада является Россия. В частности, российская авиация сейчас участвует в бомбардировках Алеппо – это происходит впервые с 2016 года. Также 30 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Ирана подтвердил "решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности".

К слову, ранее в Главном управлении разведки сообщили, что российская армия несет большие потери в Сирии. В частности, некоторые подразделения армии России находятся в окружении.