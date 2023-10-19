Возможности врага на этом направлении и другие события с фронта проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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В Курские области горячо

Служба безопасности Украины обнародовала видео прилетов беспилотников, которыми атаковали Курскую область. Напомним, накануне минобороны России отчиталось об сбитии 28 беспилотников. Однако очевидцы сообщали о звуках громких взрывов.

Дроны попали в район аэродрома "Халино" в Курской области.

Служба безопасности очень креативно подошла к решению вопроса. То есть они взяли самые дешевые, можно сказать одноразовые картонные беспилотники, которые могут нести достаточно значительный боеприпас под прямым управлением на дальность около 150 километров.

– заметил Свитан.

По его словам, враждебное ПВО просто не способно перехватывать фактически бумажные беспилотники, которых просто не видит локатор.

Также в районе этого аэродрома была размещена бригада до 3000 человек и до сотни единиц техники. Пока известно, что была поражена значительная площадь, однако детали по ликвидированным будут позже.

Полный фронтовой обзор от Романа Свитана: смотреть видео

Успехи на левобережье Днепра

Институт изучения войны написал о продвижении морской пехоты на левый берег Днепра в Херсонской области.

Свитан объяснил, что сейчас наши бойцы могут работать в районе Антоновского моста на левом берегу и недалеко от железнодорожного моста выше по Днепру.

Вопрос в том, какая у них стоит задача. Это может быть рейдовая атака. Зашли на левый берег, выяснили некоторые проблемы россиян с обороной для того, чтобы уничтожить некоторые пункты, и могут вернуться назад. Если будет поставлена задача – удерживать плацдарм на левом берегу, так что в ближайшее время туда перекинут дополнительные силы,

– добавил военный аналитик.

Поскольку в сводке Генштаба было отмечено, что авиационные удары россияне наносили по определенным населенным пунктам левобережья, это означает, что украинские защитники пытаются там работать.

Бои у Авдеевки

На Авдеевском направлении продолжаются тяжелые бои. Враг не перестает штурмовать город. Однако несет огромные потери.

На днях DeepStateMap опубликовал количество уничтоженной техники противника. Речь идет о 63 единицах с 10 октября, это лишь те, у кого уже есть фото подтверждение.

Оккупанты пытаются вклиниться в своеобразный карман в Авдеевке. Поэтому получают с трех сторон: из Авдеевки, со стороны Константиновки и со стороны Карловки.

Подобная ситуация может произойти и с украинским продвижением у Токмака, если не будут укреплены фланги с правой и левой стороны и не расширен плацдарм, отметил полковник в запасе. Сейчас ВСУ работают над раздвижением линии фронта возле Новопрокопки и Вербового.

Сейчас возле Авдеевки у россиян проходят определенные перетрубации. Туда подбросили несколько новых бригад. Техники недостаточно, вероятно, в ближайшее время они будут продолжать атаковать город, но уже с помощью мясных штурмов, пока у них есть, как минимум, недельный запас артиллерийских снарядов.

– подчеркнул эксперт.