Бои у Северодонецка: все на нервах, но давайте держать себя в руках

Последние несколько дней наше внимание приковано к Донбассу, в частности, к Северодонецку, где ВСУ ведут героические бои, отстаивая украинскую землю.

Ситуация крайне сложная, так как врагу на этом участке удалось создать превосходство в огневой мощи, он действует по принципу "огненного вала", то есть, заваливает наши позиции бомбами, ракетами, снарядами.

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Украинские воины измотали врага

И наступает враг, ставший весьма осторожным, только тогда, когда позиции ВСУ практически уничтожены, и нашим приходится организованно отходить.

Наши войска давно без ротации. Туда затруднен подвоз боеприпасов, продовольствия и эвакуация раненых. Погибших и раненых очень много. Ситуация требует высочайшего, запредельного напряжения сил и духа.

И вдруг я слышу от наших полуофициальных комментаторов, что на самом деле наши войска играли в поддавки, заманивали врага вглубь Северодонецка, а вот теперь начинают его громить…

Блин, эти военные комментаторы футбола обсмотрелись что ли, где игроки защиты катают мяч по своей половине поля, выманивая противника, а потом длинным пасом начинают стремительную голевую атаку?

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Украинские воины измотали врага в кровопролитных боях и нашли в себя силы предпринять контратакующие действия, честь им и слава! И бои снова вернулись к центру Северодонецка, хотя угроза захвата города не миновала. Но ни о каких поддавках, ложных отступлениях и речи быть не может.

Понимаю, все на нервах. Но давайте все же держать себя в руках, не превращаться в рашистских пропаг*ндонов, несущих в эфир откровенную чушь. И главное, не будем даже с наилучшими намерениями девальвировать беспримерных подвиг наших защитников.

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