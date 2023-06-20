Об этом 24 Каналу рассказал командир пулеметного взвода 72-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак. Черные Запорожцы уже около года удерживают свои позиции вблизи Угледара, став настоящим ночным кошмаром противника.

Смотрите также Враг использует тактику "лисьих нор": ВСУ осторожно продвигаются на Бахмутском направлении

Ситуация на Угледарском направлении

За последние сутки оккупанты не проявляли активности, хотя артиллерийские обстрелы продолжаются.

"Враг понимает, что пехотой ему не продвинуться, но благодаря обстрелам делает вид, что еще на что-то способен. Оккупанты не поднимают голову, хотя проблем с техникой у них нет", – проанализировал ситуацию военный.

При этом вокруг Угледара, по наблюдению Кишака, выросла численность оккупационных войск. Раньше они передвигались группами по 5 – 6 человек, а теперь – целыми роями (до 15 человек).

72 бригада удерживает позиции на этом направлении уже около года. В этом им помогает стальной характер, которого у россиян нет. Враг истощился и демотивирован после года тяжелых боев на чужой земле.

Для того чтобы удержать своих солдат на позициях, Россия применяет у Угледара так называемые "загранотряды".

Назарий Кишак о боях поблизости Угледара: смотрите видео

О тактике 72 бригады и атмосфере внутри нее

Для 72 бригады нет разницы, воюют ли против нее элитные подразделения, или не элитные. Враг должен быть уничтожен вне зависимости от своего класса.

Моя любимая история: русские писали в своих пабликах, что окопались настолько хорошо, что стали неуязвимыми. Нас это задело, и уже через 2 часа мы наблюдали, как вблизи одного из командных пунктов оккупант отлетел от блиндажа где-то на 15 метров,

– поделился Кишак.

Очень грозным оружием Черных Запорожцев есть экипажи БпЛА. Их тактика: засечь технику или пехоту врага и уничтожить их. Все справляются со своими функциями на отлично, так что 72 бригадой довольны и военнослужащие, и командование.

"Наша бригада заботится о людях: проводит при необходимости ротацию, хорошо кормит, не прерывает связь с родными и даже позволяет наведываться домой. У нас все на позитиве, потому что без него – долго не протянешь", – уверен военный.

Что известно о 72 бригаде