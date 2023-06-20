Про це 24 Каналу розповів командир кулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак. Чорні Запорожці вже близько року утримують свої позиції біля Вугледару, ставши справжнім нічним жахом для противника.

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Ситуація на Вугледарському напрямку

За останню добу ворог не проявляв активності, хоча артилерійські обстріли тривають.

"Ворог розуміє, що піхотою йому не просунутись, але завдяки обстрілам вдає, що ще на щось здатний. Окупанти не підіймають голову, хоча проблем з технікою в них немає", – проаналізував ситуацію військовий.

При цьому довкола Вугледару, за спостереженням Кішака, виросла чисельність окупаційних військ. Раніше вони пересувалися групами по 5 – 6 осіб, а тепер – цілими роями (до 15 осіб).

72 бригада утримує позиції на цьому напрямку вже близько року. В цьому їм допомагає сталевий характер, якого у росіян немає. Ворог виснажився і демотивований цим роком важких боїв на чужій землі.

Для того, щоб втримати своїх солдатів на позиціях, Росія застосовує біля Вугледару так звані "загранотряди".

Назарій Кішак про бої поблизу Вугледара: дивіться відео

Про тактику 72 бригади та атмосферу всередині неї

Для 72 бригади немає різниці, чи проти неї воюють елітні підрозділи, чи не елітні. Ворог має бути знищений незалежно від свого класу.

Моя улюблена історія: росіяни писали у своїх пабліках, що окопалися настільки добре, що стали невразливими. Нас це заділо, і вже через 2 години ми спостерігали, як поблизу одного з командних пунктів окупант відлетів від бліндажа десь на 15 метрів,

– поділився Кішак.

Дуже грізною зброєю Чорних Запорожців є екіпажі БпЛА. Їхня тактика: засікти техніку або піхоту ворога й знищити їх. Всі справляються зі своїми функціями на відмінно, тож 72 бригадою задоволені і військовослужбовці, і командування.

"Наша бригада дбає про людей: проводить за потреби ротацію, гарно годує, не перериває зв’язок із рідними й навіть дозволяє навідуватись додому. В нас усе на позитиві, бо без нього – довго не протягнеш", – впевнений військовий.

Що відомо про 72 бригаду