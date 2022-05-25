Бои уже ведутся в самом Лимане, в Донецкой области от обстрелов за сутки погибли 12 человек

В Донецкой ОВА рассказали, что ситуация на направлении крайне напряженная. От обстрелов оккупантов и их атак погибают мирные люди. В Лимане ведутся уличные бои.

На Донецком направлении ситуация остается очень острой, просто контролируется бойцами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили 24 каналу собственных источника в Донецкой ОВА.

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Сообщается, что на Лиманском направлении тоже осложнения – бои ведутся уже в самом Лимане Донецкой области.

В Авдеевской военной администрации рассказали, что город и линия фронта всю ночь были под обстрелами. В Авдеевке за ночь произошло много прилетов и пожаров из-за обстрелов.

24 каналу сообщили, что, несмотря на крайне тяжелые обстрелы и атаки российских оккупантов, держатся населенные пункты Угледар, Марьинка и Красногоровка.

За сутки в Донецкой области, к сожалению, погибли 12 мирных человек. Еще 10 человек получили ранения.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину из-за обстрелов и бомбардировок оккупантов в области погибло 427 гражданских человек. Раненых на Донбассе уже 1156. Кириленко отметил, что эти цифры не учитывают жертв российских изуверов в Мариуполе и Волновахе – поскольку города временно оккупированы, а россияне пытаются замести следы, установить точную цифру погибших и пострадавших почти невозможно.

Битва за Донбасс продолжается

Сейчас на Донбассе идут самые тяжелые бои. Донецкая и Луганская области – зона активных боевых действий, где враг пытается окружить украинские войска. Но сейчас оккупантам не удается окружить Вооруженные силы Украины на Донбассе. Об этом в эфире единого телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что ситуация в Донецкой и Луганской областях крайне сложная, ВСУ держат оборону, но борьба очень серьезная.

Анна Маляр напомнила, что Россию интересуют не только географические границы Донецкой и Луганской областей, но и Юг Украины. И сейчас оккупанты готовятся к наступлению и в той части Украины.

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