"Перебегают и заседают в доме": какая ситуация возле Часового Яра и с трассой на Константиновку

Российская армия не оставляет попыток продвигаться в районе Часового Яра. В частности, это касается и трассы на Константиновку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря ОТГ "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона.

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Что известно о ситуации в Часовом Яру

Анастасия Бобовникова рассказала, что конечно, россияне пытаются закрепиться, перебежать за канал в Часовом Яру.

Однако как это происходит. Два-три человека перебегают через канал и заседают в доме. Соответственно мы перерезаем им логистические пути и выбиваем их оттуда,

– говорит спикер.

По закреплению с Севера, то россияне пытаются накапливать технику. Однако пока Вооруженные Силы не видят штурмов с техникой, потому что "это для них будет сложно".

Напротив Часового Яра зафиксировано воздушно-десантную дивизию Центрального военного округа России.

"Они каждую ночь заводят личный состав, пополняя потери, это также малые группы. По потерям в зоне ответственности ОТГ "Луганск", в среднем это 200 человек врага убитыми и ранеными в день", – добавила Бобовникова.