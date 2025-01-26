Бывшие "вагнеровцы" появились в районе Часового Яра, – ВСУ о ситуации на этом направлении

На Краматорском направлении, возле Часового Яра военные наблюдают появление подразделений "Ахмат", которые состоят из бывших бойцов ЧВК "Вагнер". Также появились и российские добровольцы формирования "Русич".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя пресс-службы 24 ОМБр имени Короля Даниила Андрея Полухина в эфире "Суспільне. Студия".

Смотрите также Враг сосредоточился на Донецкой области: где ему удалось продвинуться, показали в ISW

Что сейчас происходит возле Часового Яра

Андрей Полухин отметил, что на Краматорском направлении действует очень подготовленная пехота, которая прошла интенсивную подготовку. Россияне готовы к боевым действиям, как в городской полосе, так и в полях

Это 98 десантная дивизия, это люди, которые учатся под штурмы, под взятие тех или иных рубежей. Также они усиливаются другими подразделениями. По последней информации, это подразделения "Ахмат", в которую вошли бывшие члены так называемой группы "Вагнер", так и добровольческое формирование "Русич",

– указывает спикер.

По словам Полухина, ситуация в районе Часового Яра сложная. Враг ежедневно проводит штурмовые действия, в основном использует тактику малых групп, когда небольшим количеством людей пытается проникнуть в тыл украинских позиций.

"Противник удачно пытается использовать погодные условия – туманы, осадки, когда мы довольно ограничены в использовании наших беспилотных систем, и таким образом он пытается проникать в город. Наши ребята реагируют адекватно, отбиваются. Противник несет большие потери", - отметил спикер.

Андрей Полухин добавил, что российские военные обстреливают Часов Яр из артиллерии и минометов, РСЗО, привлекают авиацию. Также, по его словам, на этой неделе военные взяли в плен несколько россиян из 98 десантной дивизии, которые очень близко подошли к позиции ВСУ.

Сейчас в Часовом Яру остается около 200 местных жителей, однако они почти не влияют на ведение боевых действий. Люди находятся в укрытиях.