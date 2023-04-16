Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ и общественный деятель Евгений Карась. Он отметил, что россияне уже сейчас обдумывают, как будут оправдывать себя после поражения в войне.

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По сообщениям военного, россияне планировали сделать "вторым Бахмутом" Авдеевку и Марьинку. После Бахмута они должны были идти срезать Северское выступление, которое для них опасно, однако сейчас они не концентрируют своих сил там, вместо этого концентрируются в районе Авдеевка – Торец.

Северское направление для оккупантов более приоритетно, однако они не смогли там продвинуться. Поэтому начали "Авдеевскую авантюру", там они сейчас совершают провальные атаки, о чем пишут сами российские военные.

История Бахмута еще не завершилась, история Авдеевки развивается неуспешно. Темп давления уменьшился, потому что вагнеровцев стало меньше, их поддерживают десантники,

– добавил боец.

Россияне значительных успехов уже не будут иметь

Карась рассказал, что самая большая группировка России сейчас находится на Лиманском направлении, но "это направление не началось" ни в январе, ни в феврале, ни в марте, а сейчас апрель и "Лиманского направления до сих пор нет".

Они ожидают, потому что страшно, ожидают, что, возможно, у них где-то получится и тогда они оживятся, или берегут силы на момент, когда будет наше контрнаступление,

– заметил военный.

История с Бахмутом, по его мнению, показательна, хотя украинских военных оккупанты несколько вытесняют из города, но это не даст им значительных результатов. Россияне не окружили, не отрезали украинских военных от поставок, не говорится о потере техники, мгновенного выведения значительных соединений, поражении штабов, уничтожении сопутствующих служб и т.д. Как, например, было в Изюме: уничтожено большое количество военной техники, уничтожены штабы, подразделения и т.д.

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Россиян готовят к поражению

Напомним, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин недавно заявил, что России следует прекращать войну, но не выводить войска, а закрепиться на оккупированных территориях. Очевидно, путинский приспешник так боится контрнаступления ВСУ, что хочет уберечь хоть что-то захваченное.

По словам Карася, такие заявления Пригожина направлены на подготовку общественного мнения России к украинскому контрнаступлению, к тому что Украина подготовила "13 миллиардов войск и 15 авианосцев".

Мол, "их наступало 5 миллионов человек и еще все НАТО, да, мы проиграли, но мы и так показали хорошие результаты, отбились от 5 миллионов и потеряли несколько тысяч русских, это вообще успех, это феноменально". Они готовят общественное мнение к тому, что "набутыливаться" – это было почетно, прекрасно, так и задумывалось. Это очень хороший сигнал, они уже готовят прелюдию к хорошим новостям,

– резюмировал военнослужащий.

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