Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ и общественный деятель Евгений Карась. Он отметил, что россияне уже сейчас обдумывают, как будут оправдывать себя после поражения в войне.
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По сообщениям военного, россияне планировали сделать "вторым Бахмутом" Авдеевку и Марьинку. После Бахмута они должны были идти срезать Северское выступление, которое для них опасно, однако сейчас они не концентрируют своих сил там, вместо этого концентрируются в районе Авдеевка – Торец.
Северское направление для оккупантов более приоритетно, однако они не смогли там продвинуться. Поэтому начали "Авдеевскую авантюру", там они сейчас совершают провальные атаки, о чем пишут сами российские военные.
История Бахмута еще не завершилась, история Авдеевки развивается неуспешно. Темп давления уменьшился, потому что вагнеровцев стало меньше, их поддерживают десантники,
– добавил боец.
Россияне значительных успехов уже не будут иметь
Карась рассказал, что самая большая группировка России сейчас находится на Лиманском направлении, но "это направление не началось" ни в январе, ни в феврале, ни в марте, а сейчас апрель и "Лиманского направления до сих пор нет".
Они ожидают, потому что страшно, ожидают, что, возможно, у них где-то получится и тогда они оживятся, или берегут силы на момент, когда будет наше контрнаступление,
– заметил военный.
История с Бахмутом, по его мнению, показательна, хотя украинских военных оккупанты несколько вытесняют из города, но это не даст им значительных результатов. Россияне не окружили, не отрезали украинских военных от поставок, не говорится о потере техники, мгновенного выведения значительных соединений, поражении штабов, уничтожении сопутствующих служб и т.д. Как, например, было в Изюме: уничтожено большое количество военной техники, уничтожены штабы, подразделения и т.д.
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Россиян готовят к поражению
Напомним, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин недавно заявил, что России следует прекращать войну, но не выводить войска, а закрепиться на оккупированных территориях. Очевидно, путинский приспешник так боится контрнаступления ВСУ, что хочет уберечь хоть что-то захваченное.
По словам Карася, такие заявления Пригожина направлены на подготовку общественного мнения России к украинскому контрнаступлению, к тому что Украина подготовила "13 миллиардов войск и 15 авианосцев".
Мол, "их наступало 5 миллионов человек и еще все НАТО, да, мы проиграли, но мы и так показали хорошие результаты, отбились от 5 миллионов и потеряли несколько тысяч русских, это вообще успех, это феноменально". Они готовят общественное мнение к тому, что "набутыливаться" – это было почетно, прекрасно, так и задумывалось. Это очень хороший сигнал, они уже готовят прелюдию к хорошим новостям,
– резюмировал военнослужащий.
Новости из Донецкой области: последнее
- 14 апреля оккупанты обстреляли Славянск, часть многоэтажек испытала разрушения. Сообщается о погибших. 16 апреля по последней информации известно о 12 погибших, разбор завалов продолжается.
- В ночь на 16 апреля россияне ударили по временному оккупированному Донецку. По утрам местные телеграмм-каналы сообщали об одном погибшем человеке, известно, что умерла беременная женщина. оккупанты стреляли из временно оккупированного поселка Пески. В этом теракте россияне обвинили Украину.
- На Бахмутском направлении россияне применяют зажигательные боеприпасы. Олег Жданов сообщал, что россияне внутри города не продвинулись, украинские защитники продолжают держать позиции.