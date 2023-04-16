Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ та громадський діяч Євген Карась. Він зауважив, що росіяни вже зараз обдумують, як будуть себе виправдовувати після поразки у війні.

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За повідомленнями військового, росіяни планували зробити "другим Бахмутом" Авдіївку та Мар’їнку. Після Бахмута вони мали йти зрізати Сіверський виступ, який для них є небезпечним, однак зараз вони не концентрують своїх сил там, натомість концентруються в районі Авдіївка – Торець.

Сіверський напрямок для окупантів є більш пріоритетним, однак вони не змогли там просунутися. Тому розпочали "Авдіївську авантюру", там вони зараз здійснюють провальні атаки, про що пишуть самі російські військові.

Історія Бахмута ще не завершилася, історія Авдіївки розвивається неуспішно. Темп натиску зменшився, бо вагнерівців стало менше, їх підтримують десантники,

– додав боєць.

Росіяни значних успіхів вже не матимуть

Карась розповів, що найбільше угруповання Росії зараз перебуває на Лиманському напрямку, але "цей напрямок не почався" ні в січні, ні в лютому, ні в березні, а зараз квітень і "Лиманського напрямку досі немає".

Вони очікують, тому що страшно, очікують, що, можливо, в них десь щось вийде і тоді вони оживляться, або бережуть сили на момент, коли буде наш контрнаступ,

– зауважив військовий.

Історія з Бахмутом, на його думку, є показовою, хоч українських військових окупанти дещо витісняють з міста, але це не дасть їм значних результатів. Росіяни не оточили, не відрізали українських військових від постачання, не мовиться про втрату техніки, миттєвого виведення значних з'єднань, ураження штабів, знищення супутніх служб тощо. Як, наприклад, було в Ізюмі: знищена велика кількість воєнної техніки, знищені штаби, підрозділи тощо.

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Росіян готують до поразки

Нагадаємо, очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин нещодавно заявив, що Росії варто припиняти війну, але не виводити війська, а закріпитися на окупованих територіях. Очевидно, путінський поплічник так боїться контрнаступу ЗСУ, що хоче вберегти бодай щось загарбане.

За словами Карася, такі заяви Пригожина мають на меті підготувати суспільну думку Росії до українського контрнаступу, до того що Україна підготувала "13 мільярдів військ і 15 авіаносців".

Мовляв, "їх наступало 5 мільйонів людей і ще все НАТО, так, ми програли, але ми і так показали добрі результати, відбилися від 5 мільйонів і втратили кілька тисяч рускіх, це взагалі успіх, це феноменально". Вони готують суспільну думку до того, що "набутиліться" – це було почесно, прекрасно, так і задумувалося. Це дуже гарний сигнал, вони вже готують прелюдію до хороших новин,

– резюмував військовослужбовець.

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