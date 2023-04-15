Про це у своєму стрімі заявив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. За його словами, росіяни застосували запалювальні боєприпаси.

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"Ворог продовжує тиск у бік залізничної дороги, намагається вийти на залізничні колії. Йдуть бої за вокзал", – заявив він.

При цьому, противник не досягнув успіху в штурмових діях.

Єдиний "успіх", де був відмічений, так це в телеграм-каналах російських пропагандистів. Там вони вже все давно "взяли". А насправді бої йдуть дуже запеклі,

– наголосив Жданов.

Успіхів у росіян немає

Він зазначив, що в середині міста росіяни не просунулися. А українські військові продовжують утримувати позиції.

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"З боку московитів було кілька спроб покращити своє тактичне положення в Білогорівці. Безрезультатно. Противник намагався атакувати в околицях Богданівки та Предтечиного, також без успіху", – розказав він.

Олег Жданов наголосив, хоч ситуація в Бахмуті й тяжка, але у місті та на оперативному напрямку Бахмуту суттєвих змін не відбулося.

"Противник успіху ніде не мав. Ні на жодній ділянці цього фронту. Попри те, що вони там все посилили, збільшили, привезли резерви, "запальнички" застосували", – зазначив він.

Це все, за словами військового експерта, не вплинуло на ситуацію на фронті.

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