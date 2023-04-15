Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. За його словами, бійці розповідають, що в самому Бахмуті тривають вуличні бої. Його підрозділ розташований не в самому місті, але в тамтешньому районі. Там йде окопна війна.

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Що відбувається в самому Бахмуті

Як зауважив Фірсов з посиланням на знайомих бійців, у Бахмуті тривають бої фактично за кожне приміщення. Інколи бувають особливо близькі контакти.

Іноді буває таке, що наші бійці в одному під'їзді, а ворог – в іншому під'їзді. Бої важкі. Тактично вони відмінні від того, що відбувається на інших лініях фронту. Це вже не окопна війна, а переважно війна в місті. Хоч з флангів ворог також намагається атакувати та зайти в тил,

– зазначив Фірсов.

Зараз єдина дорога, за якою йде логістика на Бахмут, прострілюється. Тому проїхати там без прикриття надзвичайно складно. Також через бої в місті зростає кількість контузій.

Підрозділ Єгора Фірсова перебуває на Бахмутському напрямку, але не біля міста. Там триває окопна війна. Окупанти намагаються штурмувати позиції та використовують і артилерію, і РСЗВ, і авіацію. Однак успіхів не мають.

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Чи є в росіян снарядний голод

Як зауважив Фірсов, росіяни поступово навчаються. У них вже є "школи" щодо навчання на запуску дронів-камікадзе. Вони значно краще оснащені, ніж було раніше. Тому недооцінювати ворога не потрібно.

Поки недоречно говорити, що в росіян є снарядний голод принаймні на цьому напрямку. Однак снарядів вони запускають дійсно менше, ніж раніше.

Раніше вони просто "валили" скрізь і по всьому. Зараз немає такого використання. Але все ж змушений констатувати, що щодо пострілів з артилерії вони переважають. Десь буває 1 до 2. Десь – 1 до 4. Але перевага в артилерії та боєприпасах у них зберігається,

– розповів Фірсов.

Яка ситуація в Бахмуті