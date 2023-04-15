Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. По его словам, бойцы рассказывают, что в самом Бахмуте продолжаются уличные бои. Его подразделение расположено не в самом городе, но в тамошнем районе. Там идет окопная война.

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Что происходит в самом Бахмуте

Как заметил Фирсов со ссылкой на знакомых бойцов, в Бахмуте продолжаются бои фактически за каждое помещение. Иногда бывают особенно близки контакты.

Иногда бывает, что наши бойцы в одном подъезде, а враг – в другом подъезде. Бои тяжелые. Тактически они отличны от того, что происходит на других линиях фронта. Это уже не окопная война, а преимущественно война в городе. Хотя с флангов враг также пытается атаковать и зайти в тыл,

– отметил Фирсов.

Сейчас единственный путь, за которым идет логистика на Бахмут, простреливается. Поэтому проехать там без прикрытия очень сложно. Также из-за боев в городе растет количество контузий.

Подразделение Егора Фирсова находится на Бахмутском направлении, но не у города. Там идет окопная война. Оккупанты пытаются штурмовать позиции и используют и артиллерию, и РСЗО, и авиацию. Однако успехов нет.

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Есть ли у россиян снарядный голод

Как заметил Фирсов, россияне постепенно учатся. У них уже есть "школы" по обучению на запуске дронов-камикадзе. Они гораздо лучше оснащены, чем было раньше. Потому недооценивать врага не нужно.

Пока неуместно говорить, что у россиян есть снарядный голод, по крайней мере, на этом направлении. Однако снарядов они запускают действительно меньше, чем раньше.

Раньше они просто "валили" везде и по всему. Сейчас нет такого использования. Но все же вынужден констатировать, что по выстрелам из артиллерии они преобладают. Где-то бывает 1 к 2. Где-то – 1 к 4. Но преимущество в артиллерии и боеприпасах у них сохраняется,

– рассказал Фирсов.

Какая ситуация в Бахмуте