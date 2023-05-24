В одном из таких штурмов была потеряна вся боевая группа, да еще и довольно интересным способом. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал.

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Россияне не перестают удивлять военной тактикой, так на днях с отрядом Штурм-Z произошел интересный конфуз. Теперь враг умирает не только от рук Вооруженных Сил Украины, но и не гнушается уничтожением своих же приспешников на поле боя.

Ликвидация своих

Оккупанты из роты "Штурм-Z" попытались возобновить наступательные действия в районе Первомайска. Однако украинские войска не просто отразили атаку, к тому же в меньшинстве, но и 7 украинских военнослужащих взяли в плен 22 российских оккупанта из упомянутой роты.

Более того, украинские бойцы не только эффективно отбили атаку, но и спровоцировали огонь российской артиллерии. На месте произошла знаменитая friendly fire, то есть дружеский огонь россиян по россиянам.

Разлетелись остатки этой роты вдребезги и уничтожена их бронетехника.

– рассказал Жданов.

Всего в направлении Первомайского и Водяного только за последнюю неделю противник потерял более 20 единиц бронетехники: танки, БМП и бронетранспортеры.

Жданов рассказал об интересном конфузе в армии оккупанта: смотреть видео

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