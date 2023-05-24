В одному з таких штурмів була втрачена вся бойова група, та ще й у досить цікавий спосіб. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал.

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Росіяни не перестають дивувати військовою тактикою, так днями із загоном "Штурм-Z" відбувся цікавий конфуз. Тепер ворог вмирає не лише від рук Збройних Сил України, а й не гребує знищенням своїх же поплічників на полі бою.

Ліквідація своїх

Окупанти з роти "Штурм-Z" спробували відновити наступальні дії в районі Первомайська. Однак українські війська не просто відбили атаку, до того ж в меншості, а й 7 українських військовослужбовців взяли в полон 22 російських окупантів зі згаданої роти.

Ба більше, українські бійці не лише ефективно відбили атаку, а ще й спровокували вогонь російської артилерії. На місці відбулася славнозвісна friendly fire, тобто дружній вогонь росіян по росіянах.

Розлетілися залишки цієї роти на друзки і знищено їхню бронетехніку,

– розповів Жданов.

Загалом на напрямку Первомайського та Водяного лише за останній тиждень противник втратив понад 20 одиниць бронетехніки: танки, БМП та бронетранспортери.

Жданов розповів про цікавий конфуз в армії окупанта: дивитися відео

Що зараз відбувається на Донецькому напрямку