Чем грозит продвижение россиян к Кураховскому водохранилищу: обзор фронта от Свитана

По всему восточному фронту ситуация остается тяжелой. Пока ВСУ удалось продвинуться на Бахмутском направлении, россияне атаковали на нескольких направлениях.

Подробнее о движении врага и угрозах в ежедневном обзоре фронта для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Удар по базе ЧВК "Вагнера"

В сети появились кадры, как взрывается бывшая база ЧВК "Вагнера" в Молькино, что в Краснодарском крае. Именно там в свое время проходил рекрутинг и обучение частной военной кампании.

Предположительно, ЧВК отдается эхо похода на Москву. Хотя они уже могли создать партизанские отряды, которые могут работать внутри России на ее развал,

– заметил Свитан.

Атака по Крыму

Также очень взрывоопасно было в Крыму. Атаку слышали в Севастополе, Симферополе и Бахчисарае. Местные паблики написали, что Украина атаковала полуостров ракетами ATACMS.

Пока Украина не имеет разрешения работать 300-метровыми ATACMS по территории России, оптимально их использовать именно по военным объектам в Крыму, объяснил военный аналитик.

Вероятно, вчера был залп ATACMS. В Крыму до сих пор расположены части тактической авиации России, аэродромно-техническое оборудование, связь и локаторы российских радиотехнических войск,

– добавил полковник ВСУ в запасе.

Бои на Востоке

Пока силы обороны Украины обескровливают армию врага на Курщине, другие подразделения смогли продвинуться на Бахмутском направлении в сторону населенного пункта Красная Гора.

Пока россияне перешли в режим обороны на этом направлении, ведь их удерживает Славянский гарнизон ВСУ. К тому же враг не закапывается там с надеждой, что в будущем сможет двигаться. Этим и воспользовались силы обороны.

В то же время противник начал чрезвычайно давить в направлении Часового Яра. Также часть позиций было потеряно в направлении Клещеевки.

Ощутимое продвижение врага на Кураховском направлении возле поселка Острое. Там враг применяет огромное количество управляемых авиационных бомб.

Подошли почти к Кураховскому водохранилищу. Обходят Георгиевский укрепрайон и движутся севернее трассы Марьинка – Курахово. Ситуация серьезная. Если врагу удастся дойти до Курахово, не будет смысла выбивать его оттуда, нужно будет выходить из Невесельского, чтобы выровнять фронт,

– объяснил Свитан.