Пытаются выбить Силы обороны: какие тактики применяют россияне на Харьковском направлении

Цель россиян на Харьковском направлении остается неизменной, враг пытается наращивать свои возможности. Оккупанты применяют различные тактики для выбивания ВСУ с их позиций.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что противник применяет пехоту, БПЛА и легкоманеврирующую технику. Однако ВСУ успешно ее уничтожают и держат сопротивление.

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Какие тактики применяют россияне на Харьковском направлении

Командир батальона рассказал, что оккупанты продолжают давить на Волчанск для дальнейшей его оккупации и создания плацдарма для будущих наступательных операций в тыл группировке, который держит отрезок у Купянска.

Что отрезок Стрелечья и Липцы, противнику максимально важно пройти к Липецкой громаде для того, чтобы сократить дистанцию с административными границами города Харькова. Как следствие – подтянуть свои средства для взятия под огневой контроль определенных районов города для террора гражданского населения.

Ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте

Россияне пытаются применять различные тактики ведения боевых действий, а именно:

накопление пехотинцев – они движутся с существенным интервалом в дистанции, после того доходят до передней линии, формируют ударно-штурмовую группу и пытаются выбить Силы обороны с позиций;

применение средств БПЛА и артиллерии;

применение высокоманевренной техники – двухколесные мотоциклы;

применение легко бронированной техники.

По словам Федоренко, в мае 2024 года, когда россияне начали наступление на Харьковщину и получили сопротивление, они массированно применили БМП и другую технику, которая благодаря своим пушкам прикрывает штурмовые пехоты. Однако 70% подобной техники ВСУ успешно уничтожили.

Теперь противник перешел к высокоманевренной тактике, затем к пешей тактике. На прошлой неделе состоялись массовые ударно-штурмовые действия от противника с применением 12 видов единиц техники в направлении двух бригад. В результате, 10 единиц техники россиян было уничтожено, а две повреждены,

– отметил командир батальона.

ВСУ успешно уничтожают не только технику врага, но и штурмовую пехоту с помощью объединенного огневого воздействия. Интенсивность применения вражеской авиации снизилась.

Также развитие технологий позволяет Силам обороны повысить эффективность борьбы с вражескими системами РЭБ, противовоздушными средствами и разведчиками типа "Крыло". Последние противник модернизировал, имеет в большом количестве и благодаря им осуществляет корректировку огня авиации и артиллерии,

– добавил Федоренко.

Об использовании резервов россиян, которые готовились на территории страны-агрессора для дальнейшего усиления группировки в Харьковской и Донецкой областях, оккупанты вынуждены перебросить их на Курщину.