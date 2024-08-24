Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що противник застосовує піхоту, БПЛА та легкоманевруючу техніку. Однак ЗСУ успішно її знищують та тримають спротив.

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Які тактики застосовують росіяни на Харківському напрямку

Командир батальйону розповів, що окупанти продовжують тиснути на Вовчанськ для подальшої його окупації та створення плацдарму для майбутніх наступальних операцій в тил угрупуванню, який тримає відтинок біля Куп'янська.

Що відтинку Стрілеча та Липці, противнику максимально важливо пройти до Липецької громади для того, щоб скоротити дистанцію з адміністративними межами міста Харкова. Як наслідок – підтягнути свої засоби для взяття під вогневий контроль певних районів міста для терору цивільного населення.

Ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті

Росіяни намагаються застосовувати різні тактики ведення бойових дій, а саме:

накопичення піхотинців – вони рухаються із суттєвим інтервалом у дистанції, після того доходять до передньої лінії, формують ударно-штурмову групу та намагаються вибити Сили оборони із позицій;

застосування засобів БПЛА та артилерії;

застосування високоманеверної техніки – двоколісні мотоцикли;

застосування легко броньованої техніки.

За словами Федоренка, в травні 2024 року, коли росіяни розпочали наступ на Харківщину та отримали спротив, вони масовано застосували БМП та іншу техніку, яка завдяки своїм гарматам прикриває штурмові піхоти. Однак 70% подібної техніки ЗСУ успішно знищили.

Тепер противник перейшов до високоманеверної тактики, потім до пішої тактики. На минулому тижні відбулись масові ударно-штурмові дії від противника із застосуванням 12 видів одиниць техніки в напрямку двох бригад. В результаті, 10 одиниць техніки росіян було знищено, а дві пошкоджені,

– зауважив командир батальйону.

ЗСУ успішно знищують не лише техніку ворога, а й штурмову піхоту за допомогою об'єднаного вогневого впливу. Інтенсивність застосування ворожої авіації знизилась.

Також розвиток технологій дозволяє Силам оборони підвищити ефективність боротьби з ворожими системами РЕБ, протиповітряними засобами та розвідниками типу "Крило". Останні противник модернізував, має у великій кількості та завдяки їм здійснює коригування вогню авіації та артилерії,

– додав Федоренко.

Щодо використання резервів росіян, які готувались на території країни-агресорки для подальшого посилення угрупування в Харківській та Донецькій областях, окупанти змушені перекинути їх на Курщину.