Попытка прорыва на Белгородщине: Гладков объявил эвакуацию россиян из пограничного района

Утром власти Белгородской области объявили об эвакуации населения из Красноярузского района. Вячеслав Гладков заявил, что к тому привела "вражеская активность на границе".

Так, российские военные блогеры сообщали об атаке одного украинского подразделения на приграничное село Колотиловка в Красноярузском районе еще вчера, 11 августа.

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Россиян призывают бежать

В семь утра губернатор Белгородщины Гладков рассказал россиянам неприятные новости.

У нас тревожное утро. Активность врага на границе Красноярузского района... Начинаем перемещение жителей Красноярузского района в более безопасные места,

– говорится в сообщении чиновника.

Между тем российские Z-каналы указывают на бои в приграничье. Украинские силы якобы пытаются малыми штурмовыми группами и танками прорваться в районе Колотиловки и Прилесья.

Где идут бои в Белгородской области / Скриншот

Напомним, что ранее стало известно о заходе ДРГ в поселок Пороз Грайворонского района. Гладков проводил среди жителей села, которые сбежали в другой населенный пункт, опрос, не видели ли они диверсантов. Те отвечали, что нет. Потом уже появилась информация о том, что "неизвестные" якобы пленили и удерживали двух жителей села. Губернатор обнародовал видео, как они, живые и невредимые, обнимаются с родственниками.