Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Василий Пехньо, отметив, что на самом деле в Константиновке сейчас сложная и хаотичная ситуация. Инфильтрация и численное превосходство противника позволяют оккупантам значительно эффективнее вести бои в пределах города.

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Что на самом деле происходит в Константиновке?

Военный обозреватель обратил внимание на важную деталь – в минувшую пятницу россияне заявили о захвате населенного пункта, а уже на этой неделе в российских пабликах появились кадры артиллерийских ударов якобы по позициям украинских военных в этом же городе. Таким образом Россия сама себе противоречила.

Пехньо о реальной ситуации в городе: смотрите видео

Однако именно бои в населенном пункте являются едва ли не самыми сложными на войне – если в открытом поле бойцы могут выстроить систему обороны, то в городе оборонительным пунктом является каждое здание. Это требует большого количества личного состава.

Несмотря на это, в Константиновке нашим войскам удается прочерчивать воображаемые "мертвые линии", за которые оккупанты переступить не могут. То есть россияне куда-то заходят, но на этой линии наши беспилотники уничтожают их. Местами есть скрытые группы россиян, которые ранее проникли и находятся в режиме ожидания в подвалах, хозяйственных помещениях или на хозяйственных объектах,

– подчеркнул Пехньо.

Ситуация в Константиновке: смотрите на карте

Добавим, что ранее Владимир Зеленский также заявлял, что россияне не захватили Константиновку. В то же время это направление остается одним из самых горячих на фронте.