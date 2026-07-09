Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо, зазначивши, що насправді у Костянтинівці зараз складна і хаотична ситуація. Інфільтрація та чисельна перевага противника дозволяють окупантам значно ефективніше вести бої в межах міста.

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Що насправді відбувається у Костянтинівці?

Військовий оглядач звернув увагу на важливу деталь – минулої п'ятниці росіяни заявили про захоплення населеного пункту, а вже цього тижня у російських пабліках з'являлись кадри артилерійських ударів нібито по позиціях українських військових в цьому ж місті. В такий спосіб Росія заперечила сама собі.

Пехньо про реальну ситуацію в місті: дивіться відео

Однак саме бої у населеному пункті є чи не найскладнішими на війні – якщо у відкритому полі бійці можуть вибудувати систему оборони, то в місті оборонним пунктом є кожна будівля. Це вимагає великої кількості особового складу.

Попри це, в Костянтинівці нашим військам вдається малювати уявні "dead лінії", за які окупанти переступити не можуть. Тобто росіяни кудись заходять, але на цій лінії наші безпілотники знищують їх. Подекуди є приховані групи росіян, які раніше зайшли і сидять в режимі очікування по підвалах, господарських приміщеннях чи господарських об'єктах,

– підкреслив Пехньо.

Ситуація в Костянтинівці: дивіться на карті

Додамо, що раніше Володимир Зеленський також заявляв, що росіяни не захопили Костянтинівку. Водночас цей напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті.