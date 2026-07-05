Відповідну думку глава держави висловив під час традиційного вечірнього звернення 5 липня.

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Що сказав Зеленський щодо Костянтинівки?

Насамперед варто зауважити, що Україна прагне завершення війни, на чому постійно наголошує президент. Він підкреслив, що Сили оборони продовжують відбивати ворожі атаки в Костянтинівці Донецької області – наразі це один із найгарячіших напрямків.

Попри те, що російське командування заявляє про нібито повний контроль над містом, Володимир Путін, на думку Зеленського, "ніколи не ризикне там з'явитися".

При цьому український президент сказав і про "найбільший цинізм цієї війни" – очільник Кремля, людина, яка спирається виключно на своє ближнє коло: на Москву й на свої резиденції, "спалює все, до чого може дотягнутися".

До того ж, Зеленський зазначив і критично оцінив велику кількість втрат Росії у війні – агресор щомісячно недораховує щонайменше 30 тисяч своїх солдатів.

Яка передісторія?

Варто нагадати, що буквально напередодні, 4 липня, український президент зауважував, що "якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітися і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити".

На таке "запрошення" реакції в Кремлі не було, тож, вочевидь, Зеленський зробив власні висновки, які вкотре підкріплюють і загальну тенденцію росіян видавати бажане за дійсне.

Не менш важливо наразі пам'ятати й про те, що саме ударно-пошукові роботи українських пілотів не дають повноцінно закріпитися ворогу й зайняти Костянтинівку. Так, пропозиція Міноборони Росії про нібито гуманітарне перемир'я у місті – це, як наголошують аналітики DeepState, підступний план, на який ні в якому разі не можна погоджуватися.