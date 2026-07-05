Ситуацію в Костянтинівці та заяви російського військового керівництва прокоментували аналітики DeepState.

Важливо Москва пропонує Україні припинити вогонь і провести передачу тіл у Костянтинівці, – росЗМІ

Що зараз відбувається в Костянтинівці?

Аналітики DeepState у відповідь на заяву Росії підкреслили, що наразі тривають активні бої за Костянтинівку. Вони зазначили, що російські війська вийшли до околиць Костянтинівки, намагаються закріпитися та просунутися вглиб міста.

Також окупанти прагнуть зайняти позиції в районах Іллінівки та Новодмитрівки, щоб взяти під вогневий контроль основні шляхи сполучення та ускладнити логістику українських сил. Ситуація в місті залишається складною, однак Костянтинівка й надалі перебуває під контролем Сил оборони України.

Військові наголошують, що поширені в мережі кадри з російськими прапорами є елементом інформаційної війни, оскільки більшість таких груп після фіксації відео знищується або потрапляє в полон.

Чого очікувати від пропозиції про гуманітарне перемир'я?

Аналітики відповіли й на пропозицію окупантів про так зване припинення обстрілів міста з 12:00 до 18:00 6 липня нібито для обміну тілами загиблих.

У DeepState вважають таку ініціативу спробою створити умови для закріплення російських підрозділів.

"Це підступний план, на який ні в якому разі не можна погоджуватися, адже саме ударно-пошукові роботи наших пілотів не дають повноцінно закріпитися ворогу і зайняти місто", – пояснили аналітики.

При цьому російські війська продовжують регулярно завдавати ударів по Костянтинівці керованими авіабомбами та безпілотниками.

Категорично не можна погоджуватися на будь-які мирні тимчасові пропозиції ворога, адже це брехня, за якою ховається підступність,

– пояснили в DeepState.

Яка ситуація в Костянтинівці: дивіться карту фронту від DeepState

Що цьому передувало?

Українські військові показали нові відео з Костянтинівки на Донеччині, спростувавши заяви Путіна про нібито захоплення міста. У 19-му армійському корпусі Сухопутних військ ЗСУ наголосили, що Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони, а російські повідомлення є черговою інформаційною маніпуляцією.

За словами військових, Кремль вкотре намагається створити ілюзію успіхів на фронті, приховуючи великі втрати та невиконання своїх військових завдань. Захисники підкреслюють, що реальна ситуація на полі бою суттєво відрізняється від російської пропаганди.

Раніше ці заяви вже спростували, зокрема, президент України Володимир Зеленський та аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Зеленський назвав слова Путіна "черговою російською брехнею", спрямованою на створення інформаційного приводу.

Президент також іронічно зауважив, що якщо Костянтинівка справді перебуває під контролем Росії, як стверджує Путін, то той міг би безперешкодно приїхати туди на зустріч для переговорів. Водночас Зеленський висловив упевненість, що очільник Кремля не наважиться наблизитися до лінії фронту, адже реальна ситуація не має нічого спільного з його заявами.