Про це повідомляють росЗМІ.
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Що відомо про пропозицію припинення вогню?
Міністерство оборони Росії заявило про нібито готовність припинити обстріли Костянтинівки з 12:00 до 18:00 за московським часом 6 липня 2026 року. Це необхідно для організації передачі тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ, які нібито перебувають у місті.
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