Ситуацию в Константиновке и заявления российского военного руководства прокомментировали аналитики DeepState.

Важно: Москва предлагает Украине прекратить огонь и организовать передачу тел в Константиновке, – российские СМИ

Что сейчас происходит в Константиновке?

Аналитики DeepState в ответ на заявление России подчеркнули, что в настоящее время продолжаются активные бои за Константиновку. Они отметили, что российские войска вышли к окраинам Константиновки, пытаются закрепиться и продвинуться вглубь города.

Также оккупанты стремятся занять позиции в районах Ильиновки и Новодмитровки, чтобы взять под огневой контроль основные пути сообщения и затруднить логистику украинских сил. Ситуация в городе остается сложной, однако Константиновка по-прежнему находится под контролем Сил обороны Украины.

Военные подчеркивают, что распространенные в сети кадры с российскими флагами являются элементом информационной войны, поскольку большинство таких групп после съемки видео уничтожается или попадает в плен.

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Аналитики ответили и на предложение оккупантов о так называемом прекращении обстрелов города с 12:00 до 18:00 6 июля якобы для обмена телами погибших.

В DeepState считают такую инициативу попыткой создать условия для закрепления российских подразделений.

"Это коварный план, на который ни в коем случае нельзя соглашаться, ведь именно ударно-поисковые операции наших пилотов не дают врагу полноценно закрепиться и захватить город", – пояснили аналитики.

При этом российские войска продолжают регулярно наносить удары по Константиновке управляемыми авиабомбами и беспилотниками.

Категорически нельзя соглашаться на какие-либо мирные временные предложения врага, ведь это ложь, за которой скрывается коварство,

– пояснили в DeepState.

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Что этому предшествовало?

Украинские военные показали новые видео из Константиновки в Донецкой области, опровергнув заявления Путина о якобы захвате города. В 19-м армейском корпусе Сухопутных войск ВСУ подчеркнули, что Константиновка находится под контролем Сил обороны, а российские сообщения являются очередной информационной манипуляцией.

По словам военных, Кремль в очередной раз пытается создать иллюзию успехов на фронте, скрывая большие потери и невыполнение своих военных задач. Защитники подчеркивают, что реальная ситуация на поле боя существенно отличается от российской пропаганды.

Ранее эти заявления уже опровергли, в частности, президент Украины Владимир Зеленский и аналитики Института изучения войны (ISW). Зеленский назвал слова Путина "очередной российской ложью", направленной на создание информационного повода.

Президент также иронично заметил, что если Константиновка действительно находится под контролем России, как утверждает Путин, то тот мог бы беспрепятственно приехать туда на встречу для переговоров. В то же время Зеленский выразил уверенность, что глава Кремля не решится приблизиться к линии фронта, ведь реальная ситуация не имеет ничего общего с его заявлениями.