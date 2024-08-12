Перспективы есть: генерал армии подробно разобрал бои на Курщине

На Курщине уже 7 день продолжаются бои, у украинской армии есть хорошие перспективы. Оккупанты пытаются удержать оборону, однако им это не получается. В ВСУ же есть несколько основных направлений и задач.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что украинские спецподразделения должны перекрыть стратегически важную трассу. Россияне напуганы, что украинские военные могут начать наступление в других направлениях и перетягивают туда свои силы.

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Бои на Курщине

Генерал армии рассказал, что россияне уже перекрыли определенные позиции. В Рыльском районе оккупанты пытаются держать оборону несмотря на мощные удары украинских военных. Из-за огневых ударов россияне недавно потерпели поражения.

Подразделения быстрого реагирования и специальные подразделения Украины имеют задачу перекрыть стратегическую трассу, по которой россияне могут поставлять боеприпасы для подкрепления тех частей, которые противодействуют ВСУ на Курщине. Важно, что по этой дороге также движутся подразделения на территорию Украины или приграничья.

Перспектива перекрытия трассы есть. Спецподразделения могут быстро в нескольких секторах ее перекрыть и удерживать долгое время, особенно в тех ключевых точках, которые сегодня враг не контролирует,

– подчеркнул Маломуж.

Если же враг захочет нанести мощные контрудары, они могут уничтожить определенные маршруты, которые на долгое время перекроют логистические пути.

Также стратегическим пунктом является станция, в случае удара по которой со стороны россиян уничтожится пункт перед поставки газа в Европу. Россияне могут лишиться безумных средств для минобороны, которые обеспечивает эта энергетическая ветка.

Дальнейшим направлением может быть Курчатов, где есть Курская АЭС. Мы ее штурмовать не будем, ведь придерживаемся всех норм обеспечения ядерной безопасности. Однако попытки ее окружить может создать предпосылки, чтобы Россия ее выключила и лишила себя электроэнергии,

– отметил генерал армии.

Маломуж добавил, что также есть и направление на город Курск. Стратегический удар по нему очень волнует россиян. Кроме этого, оккупанты будут пытаться растягивать силы на разных направлениях, например, Брянский и Ростовский.

Россияне предусматривают, что туда мы тоже можем заходить,

– отметил генерал армии.

Теперь украинские военные будут проводить тактические наступательные операции по логистике, отдельных населенных пунктов и важных объектов. Таким образом россияне будут вынуждены оттягивать свои войска с линии фронта, а ВСУ будут уничтожать на территории России большие резервы техники и живой силы. Также важным является захват российских пленных для будущих обменов и переговоров по условиям нашей страны.