Видео появилось утром. Изданию "Радио Свобода" удалось установить место, где оно было снято. Предварительно, украинская военная техника проезжает через село Гирьи Беловского района Курской области и движется на север в направлении села Белица. Действительно ли произошел новый прорыв границы – остается неизвестным.

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В Беловском районе объявили эвакуацию

Также утром глава Беловского района Николай Волобуев обратился к местным жителям с призывом об эвакуации.

Обстановка очень напряженная. Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора в селе Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории убедительная просьба ко всем жителям покинуть район,

– говорилось в сообщении чиновника.

Прокомментировал ситуацию в Беловском районе и исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он заявил, что "региональным оперштабом принято решение – вывозить жителей", а также дал указания по эвакуации.

Якобы бронетехника ВСУ движется по Беловскому району Курщины: смотрите видео

Изображенная на видео техника может находиться в селе Гирьи / Фото "Радио свобода"

Напомним, что в ночь на 11 августа российские пропагандисты писали о якобы прорыв в Беловском районе, а потом сами себя опровергали.