Відео з'явилося вранці. Виданню "Радіо Свобода" вдалося встановити місце, де воно було зняте. Попередньо, українська військова техніка проїжджає через село Гір'ї Біловського району Курської області та рухається на північ у напрямку села Білиця. Чи насправді стався новий прорив кордону – залишається невідомим.

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У Біловському районі оголосили евакуацію

Також вранці голова Біловського району Ніколай Волобуєв звернувся до місцевих жителів із закликом про евакуацію.

Обстановка дуже напружена. Хто може самостійно прибути до пункту збору с.Довгі Буди до сільради чи до населеного пункту Бушмено Обоянського району. Буде надано автобуси. Хтось ще залишився на території переконливе прохання до всіх мешканців покинути район,

– йшлося у повідомленні чиновника.

Прокоментував ситуацію у Біловському районі й виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксєй Смірнов. Він заявив, що "регіональним оперштабом ухвалено рішення – вивозити мешканців", а також дав вказівки щодо евакуації.

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Зображена на відео техніка може перебувати у селі Гір'ї / Фото "Радіо свобода"

Нагадаємо, що у ніч проти 11 серпня російські пропагандисти писали про нібито прорив у Біловському районі, а потім самі себе спростовували.