В частности, о том, рассматривать ли тысячекилометровую международную границу с северо-восточной Украиной как действующий фронт, который Россия должна защищать, а не как неактивный участок фронта, как они относились к нему с осени 2022 года.

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Что говорят в ISW

Ответ Москвы может потребовать от российского военного командования рассматривать потребности в личном составе и материально-технических средствах для защиты границы как часть плана кампании на всей территории военных действий, а значит, может наложить долгосрочные ограничения на оперативное планирование, с которыми Россия ранее не сталкивалась,

– убеждены аналитики.

Ведь раньше Россия рассматривала международную границу как "спящий фронт" и это дало Кремлю большую гибкость в накоплении и привлечении человеческих и материальных ресурсов для военных операций в Украине.

"Россия потратила значительные ресурсы на строительство укреплений вдоль международной границы, но не выделила достаточного количества личного состава и техники для укомплектования и обороны этих укреплений", – отметили аналитики.

Они объясняли, что Курская операция показала, что Москва недооценила способность Украины перехватить инициативу на поле боя, которая удерживалась за россиянами с осени 2023 года.