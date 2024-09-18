Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что украинским военным нужно брать в плен как можно больше россиян. Кроме этого, ВСУ могут отрезать еще один участок Курщины.

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Бои на Курщине

Полковник запаса ВСУ рассказал, что в Курской области есть несколько "мини-котлов". Чем больше украинские военные проводят атак, тем больше боевых столкновений. ВСУ выполняют основную задачу – сковывания достаточного количества российских войск.

Оборона украинских военных остается динамичной. ВСУ пытаются связать как можно больше российских военных,

– отметил Свитан.

На Курском направлении россияне пытаются зайти в "тело" украинских войск в районе Любимовки. ВСУ же имеют несколько перспективных направлений, для примера в сторону Кореневого и Глушкова. Более того, река Сейм является препятствием для оккупантов.

По словам полковника запаса ВСУ, россияне сейчас эвакуируют население возле Рыльска и постоянно обстреливают артиллерией и КАБами украинский населенный пункт Глухов, что на Сумщине, не просто так.

ВСУ могут отрезать весь этот оперативный котел по направлению Глухов – Рыльск. Это один из вариантов, который можно увидеть на карте,

– отметил Свитан.