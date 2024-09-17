В частности, на временно оккупированных территориях Украины и в Курской области. Это 24 Каналу отметил генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

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"Это означает рост потенциала вооруженных сил России. В частности, к сожалению, на территориях Украины, которые оккупированы. Также мы видим, как они нарастили свои возможности на Курском направлении. Они там с 11 тысяч уже нарастили группировку за 40 тысяч", – подчеркнул он.

К слову, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко предположил, что Россия планирует национализировать или передать предприятия в структуру вооруженных сил России. Работникам могут предоставить воинские звания, превращая их в военнослужащих. Это могут быть работники предприятий по нефтепереработке, гражданской авиации, железных дорог и других.

Задачи, которые стоят перед врагом

Игорь Романенко отметил, что благодаря этому россияне уже перешли от обороны к проведению контрнаступательных действий на четырех направлениях по захвату территорий, населенных пунктов, которые удерживают Силы обороны Украины. У врага есть задачи, для которых нужны силы и средства.

Задача разрушить эту буферную зону, не дать возможности нашим силам ее удерживать для того, чтобы не дать возможности вооруженным силам России в самой Судже и вокруг держать военный хаб, с которого они постоянно применяли силы и средства на усиление Харьковского направления, потенциальных действий на Сумском направлении, где планировали операцию,

– объяснил генерал-лейтенант в отставке.