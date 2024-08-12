Как дальше могут развиваться события на этом направлении, объяснил в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Что происходит на Курщине

Россия уже не контролирует территорию Курской области на расстояние 15 километров от границы и более 25 населенных пунктов.

Уже можно говорить, что создан оперативный плацдарм. Российские войска были дезорганизованы, состоялся заход в тыл, что фактически привело к краху российской обороны; группировки россиян, которые были возле границы с Сумами, разорвали между собой связь,

– подчеркнул Свитан.

Там россияне попали в маленькие котлы и массово начали сдаваться в плен. Оперативно-тактические группы, которые действуют на Курщине, движутся в сторону Рыльска, Льгова и на Курск.

Фактически почти за неделю этих боевых действий россияне не приняли мер для остановки атак.

"Неадекватная реакция с военной точки зрения, ощущение, что туда вязалась еще какая-то третья сила. До сих пор россияне не сняли основных резервов с фронтов в Украине, только части, которые плохо взаимодействуют между собой, паника россиян продолжается", – заметил военный аналитик.

Прилеты в Московской области

Появились сообщения, что в ночь на 12 августа в Московскую область летели украинские дроны. Вероятной целью там мог быть военный аэродром "Чкаловский".

Именно там расположена авиация, которая должна прикрывать столицу страны-агрессора. Свитан предположил, что работать на такое расстояние (600 – 700 километров) могли украинские дроны "Бобер".

Официальных подтверждений о разрушениях с украинской стороны пока нет.

Бои на Востоке Украины

Также на днях был зафиксирован мощный прилет в Горловке. Сообщается, что под атакой мог оказаться местный машиностроительный завод.

Именно в этом городе скапливаются основные российские силы, которые сейчас активно пытаются давить на Торецк.

К сожалению, зафиксированы продвижения на отрезке Донецкого фронта.

Если россияне продвинутся еще на 3 – 4 километра возле Торецка, они могут направить силы на юг и вытеснить украинские силы обороны из Карловки.

Это угрожающая ситуация, ведь дальше практически ровное поле вплоть до Покровска. Если давить враг начнет южнее, может добраться до Курахово,

– объяснил полковник ЗМУ в запасе.