Як далі можуть розвиватися події на цьому напрямку пояснив в щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Детальніше Бої у Курській області та наступ росіян у Нью-Йорку: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відбувається на Курщині

Росія вже не контролює територію Курської області на відстань 15 кілометрів від кордону та понад 25 населених пунктів.

Уже можна говорити, що створений оперативний плацдарм. Російські війська були дезорганізовані, відбувся захід в тил, що фактично призвів до краху російської оборони; угрупування росіян, що були біля кордону із Сумами, розірвали між собою зв'язок,

– підкреслив Світан.

Там росіяни потрапили в маленькі котли і масово почали здаватися в полон. Оперативно-тактичні групи, які діють на Курщині, рухаються в сторону Рильська, Льгова та на Курськ.

Фактично майже за тиждень цих бойових дій росіяни не вжили заходів для зупинки атак.

"Неадекватна реакція з військового погляду, відчуття, що туди в'язалась ще якась третя сила. Досі росіяни не зняли основних резервів із фронтів в Україні, лише частини, які погано взаємодіють між собою, паніка росіян продовжується", – зауважив військовий аналітик.

Прильоти в Московській області

З'явилися повідомлення, що в ніч на 12 серпня в Московську область летіли українські дрони. Імовірною ціллю там міг бути військовий аеродром "Чкаловський".

Саме там розташована авіація, яка має прикривати столицю країни-агресорки. Світан припустив, що працювати на таку відстань (600 – 700 кілометрів) могли українські дрони "Бобер".

Офіційних підтверджень про руйнування з українського боку поки немає.

Бої на Сході України

Також днями був зафіксований потужний приліт в Горлівці. Повідомляється, що під атакою міг опинитися місцевий машинобудівний завод.

Саме в цьому місті накопичуються основні російські сили, які зараз активно намагаються тиснути на Торецьк.

На жаль, зафіксовані просування на відтинку Донецького фронту.

Якщо росіяни просунуться ще на 3 — 4 кілометри біля Торецька, вони можуть спрямувати сили на південь і витиснути українські сили оборони з Карлівки.

Це загрозлива ситуація, адже далі практично рівне поле аж до Покровська. Якщо тиснути ворог почне південніше, може дістатися до Курахового,

– пояснив полковник ЗМУ в запасі.