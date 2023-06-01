Россия будет уничтожать свои города так же, как украинские, – Подоляк о боях в Шебекино
Российский добровольческий корпус 1 июня заявил, что его бойцы ведут сражения в Шебекино Белгородской области. В городе объявили о плане "Крепость".
Война постепенно переходит на территорию противника. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
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Россия безжалостно уничтожает города
Михаил Подоляк заявил, что у России есть одна особенность – она готова перенести войну на свои территории.
Россия будет их уничтожать так же, как уничтожает украинские города, потому что это и концепция войны современной России – это концепция на тотальное уничтожение,
– убежден он.
По его словам, ей не жалко уродовать города, в том числе и свои.
"Белгород – это уже город, который не существует. Как Бахмута нет, как Мариуполя практически нет, то уже нет, Брянская, Белгорода", – подчеркнул он.
Впрочем, даже захватив территорию, россияне ничего прогрессивного на ней не делают. Яркий пример – украинский Крым. С 2014 года россияне только инвестировали деньги в военную инфраструктуру.
"Но это немного странно, ведь нет Крымского моста и защиты для Крыма не существует", – объяснил Подоляк.
Также Россия превратила Луганскую и Донецкую области в заброшенные территории.
Война охватит всю Россию
Советник главы ОП объяснил, что россиянам без разницы, что бомбить.
"Будет какое-то количество снарядов – они ее используют! Против Бахмута? Давайте! Против Белгорода? Давайте! Воронеж? Давайте? Шебекино, Шмякино? Давайте!" – добавил он.
Равномерно война переходит на российскую землю. Такие процессы будут только ускоряться и масштабироваться.
Они наконец-то получат феноменальную финализацию войны, когда будут друг друга убивать, уничтожать,
– убежден Подоляк.
Украинцы же в это время будут радоваться и давать советы по поводу необходимости пройти в укрытие во время обстрелов.
Ситуация в Шебекино: главное
- РДК заявил, что в городе Шебекино на Белгородщине в России ведутся бои в городе. Также они "накрыли" здание МВД "Градами".
- В городе объявили о плане "Крепость", предусматривающий особое состояние для сотрудников правоохранительных органов
- В событиях традиционно обвиняют Украину, впрочем, украинская сторона утверждает, что к этому не причастна.