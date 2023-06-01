Россия будет уничтожать свои города так же, как украинские, – Подоляк о боях в Шебекино

Российский добровольческий корпус 1 июня заявил, что его бойцы ведут сражения в Шебекино Белгородской области. В городе объявили о плане "Крепость".

Война постепенно переходит на территорию противника. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Россия безжалостно уничтожает города

Михаил Подоляк заявил, что у России есть одна особенность – она готова перенести войну на свои территории.

Россия будет их уничтожать так же, как уничтожает украинские города, потому что это и концепция войны современной России – это концепция на тотальное уничтожение,

– убежден он.

По его словам, ей не жалко уродовать города, в том числе и свои.

"Белгород – это уже город, который не существует. Как Бахмута нет, как Мариуполя практически нет, то уже нет, Брянская, Белгорода", – подчеркнул он.

Впрочем, даже захватив территорию, россияне ничего прогрессивного на ней не делают. Яркий пример – украинский Крым. С 2014 года россияне только инвестировали деньги в военную инфраструктуру.

"Но это немного странно, ведь нет Крымского моста и защиты для Крыма не существует", – объяснил Подоляк.

Также Россия превратила Луганскую и Донецкую области в заброшенные территории.

Война охватит всю Россию

Советник главы ОП объяснил, что россиянам без разницы, что бомбить.

"Будет какое-то количество снарядов – они ее используют! Против Бахмута? Давайте! Против Белгорода? Давайте! Воронеж? Давайте? Шебекино, Шмякино? Давайте!" – добавил он.

Равномерно война переходит на российскую землю. Такие процессы будут только ускоряться и масштабироваться.

Они наконец-то получат феноменальную финализацию войны, когда будут друг друга убивать, уничтожать,

– убежден Подоляк.

Украинцы же в это время будут радоваться и давать советы по поводу необходимости пройти в укрытие во время обстрелов.

Ситуация в Шебекино: главное