Украинские войска освободили Агрегатный завод в Волчанске. Это стало первой операцией наших бойцов, во время которой сборная спецподразделений взяла штурмом объект подобного уровня

Об этом сообщает начальник штаба Российского добровольческого корпуса (РДК) Александр "Фортуна" в эфире телемарафона. По его словам, в Волчанске было уничтожено подавляющее большинство противника возле завода.

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Как проходили бои за Агрегатный завод в Волчанске

Это была достаточно сложная операция. Насколько мне известно – это была первая операция за широкомасштабную войну, во время которой сборная спецподразделений взяла штурмом объект подобного уровня. Поскольку, по большому счету, это все-таки больше задача для бригад линейной пехоты при поддержке артиллерии,

– сказал он.

Боец объяснил, что агрегатный завод в Волчанске является мощным укрепрайоном – огромной крепостью, полностью контролируется с воздуха. Подойти к ней и проникнуть на территорию крайне сложно. В связи с этим было предложено, чтобы выполнение этой задачи взяли он специалисты ГУР Минобороны и бойцы РДК.

"Подавляющее большинство противника было уничтожено возле завода. Определенное количество личного состава противника попали в плен. Я пока цифру называть не буду. Поэтому давайте так. Скажу, что это более 10 человек", – добавил начальник штаба РДК.

По его словам, агрегатный завод был одной из немногих возможностей для создания полноценного форпоста или плацдарма, с которого можно было бы продвигаться на юг от Волчанска. В самом городе подобных мест почти не осталось, потому что во время наступления российские войска почти полностью разрушили город.

И на сегодня агрегатный завод из всех укрепрайонов был самым сложным, самым защищенным и самым тяжелым с точки зрения штурма и самым легким с точки зрения обороны противника. На территории города осталось буквально 3-4 подобных укрепрайона, но они по классу ниже с точки зрения обороны. Я думаю, что ВСУ продвинутся и заберут эти опорники. Тем самым Волчанск вернется назад полностью,

– сказал Александр "Фортуна".

При этом он назвал информацию о рукопашных боях на агрегатном заводе несколько преувеличенной.