Про це повідомляє начальник штабу Російського добровольчого корпусу (РДК) Александр "Фортуна" в ефірі телемарафону. За його словами, у Вовчанську було знищено переважну більшість противника біля заводу.

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Як проходили бої за Агрегатний завод у Вовчанську

Це була досить складна операція. Наскільки мені відомо – це була перша операція за широкомасштабну війну, під час якої збірна спецпідрозділів взяла штурмом об'єкт подібного рівня. Оскільки, за великим рахунком, це все-таки більше завдання для бригад лінійної піхоти за підтримки артилерії,

– сказав він.

Боєць пояснив, що агрегатний завод у Вовчанську є потужним укріпрайоном – величезною фортецею, що повністю контролюється з повітря. Підійти до неї та проникнути на територію вкрай складно. У зв'язку з цим було запропоновано, щоб виконання цього завдання взяли він фахівці ГУР Міноборони і бійці РДК.

"Переважна більшість противника було знищено біля заводу. Певну кількість особового складу противника потрапили в полон. Я поки цифру називати не буду. Тож давайте так. Скажу, що це понад 10 людей", – додав начальник штабу РДК.

За його словами, агрегатний завод був однією з небагатьох можливостей для створення повноцінного форпосту або плацдарму, з якого можна було б просуватися на південь від Вовчанська. У самому місті подібних місць майже не залишилося, тому що під час наступу російські війська майже повністю зруйнували місто.

І на сьогодні агрегатний завод з усіх укріпрайонів був найскладнішим, найзахищенішим і найважчим з погляду штурму і найлегшим з погляду оборони противника. На території міста залишилося буквально 3-4 подібних укріпрайону, але вони за класом нижче з погляду оборони. Я думаю, що ЗСУ просунуться і заберуть ці опорники. Тим самим Вовчанськ повернеться назад повністю,

– сказав Александр "Фортуна".

При цьому він назвав інформацію про рукопашні бої на агрегатному заводі дещо перебільшеною.