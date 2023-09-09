Оккупанты пытаются прорвать линии обороны ВСУ на Востоке: в Генштабе назвали направления

Продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками. Собственно, ВСУ идут вперед на Юге. В то же время враг стягивает резервы на Восток на определенные участки фронта, чтобы прорвать оборону наших бойцов.

В командовании Вооруженных Сил утром 9 сентября констатировали, что продолжаются уже 563 сутки российско-украинской полномасштабной войны. Очевидно, враг никак не может успокоиться и все еще пытается выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

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Россия штурмует зеками линию обороны на Востоке

Как уточнили в Генеральном штабе, в районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском да Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ. Речь идет о районах:

Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Василовки;

юго-восточнее Дибровы;

Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

Для восполнения безвозвратных потерь противник продолжает перекидывать на указанные направления резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно заключенными. Таким образом, Кремль продолжает избавляться от нежелательных верст своего общества.

Инициатива на стороне Вооруженных Сил

В районе ответственности Оперативно-стратегической группировки "Таврия" на Авдеевском, Марьинском да Шахтерском направлениях Силы обороны:

держат инициативу на своей стороне;

продолжают давить на оккупантов;

производят штурмовые действия;

последовательно отвоевывают территории.

Украинские защитники успешно держат оборону возле Авдеевки и Марьинки, где в течение суток противник предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

В то же время в ВСУ констатировали, что все атаки захватчиков в районах Новокалинового, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области завершились для России лишь значительными потерями в живой силе и технике.

Обратите внимание! На Мелитопольском направлении на Запорожье продолжается контрнаступление ВСУ. Наши войска наносят удары по оккупантам, их технике, заставляя захватчиков отходить с занимаемых позиций.

В то же время враг перебрасывает на это направление наиболее боеспособные части из состава воздушно-десантных войск и пытается восстановить утраченное положение. Но наши бойцы в районе Работино отразили более 10 атак.

Важно и то, что в Херсонском направлении наши защитники продолжают удерживать захваченные позиции на левом берегу Днепра. Вместе с тем Вооруженные Силы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады боеприпасов врага и наносят удары по тылу России.

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Работа авиации и артиллерии украинской армии

За прошедшие сутки авиация Вооруженных Сил нанесла:

9 ударов по районам сосредоточения противника;

1 удар по пункту управления;

1 удар по позиции зенитно-ракетного комплекса.

А вот подразделениями ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем были поражены: