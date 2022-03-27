Бои на Востоке и ракеты на Западе: как прошла ночь в регионах

Во многих регионах ночь на 27 марта прошла спокойно. Бои были в Луганской, Харьковской и Херсонской областях. Ракеты летели на Запад.

Об этом 24 каналу сообщили в Офисе Президента.

Важно Надо готовиться к еще одной большой попытке оккупантов к штурму по всем направлениям, – Денисенко

Ситуация по регионам

Киевщина

Ночь прошла относительно спокойно. Эпицентр событий остается в общинах Бучанского района – Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Гостомельская. Обстрелы и бои были в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы.

Черниговщина

В Чернигове и области было несколько воздушных тревог. Вели оборонительные бои вокруг Чернигова. Враг обстреливал окрестности города с дальних расстояний.

Информацию о разрушениях еще уточняют.

Харьковщина

Оккупанты ночью обстреливали Харьков с дальних расстояний. Вечером снова обстреляли "Источник нейтронов". Повреждения еще не установили. ВСУ производят "зачистку" освобожденных территорий в Харьковском районе.

В области продолжаются бои в Изюмском направлении.

Волынь

Вечером силы ПВО в небе над областью сбили 3 ракеты. Их выпустили из Беларуси. Все остальное было спокойно.

Львовщина

Вечером состоялись 2 ракетных обстрела Львова, в результате которых пострадали база хранения горючего и бронетанковый завод.

Ровненщина

Накануне вечером был ракетный удар по нефтебазе. Пожар локализован, а ущерб устанавливается. К счастью, обошлось без жертв.

Луганщина

ВСУ пытаются выбить российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупанту отчасти удалось закрепиться. В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои.

В Попасной, при поддержке артиллерии, враг пытался совершить штурм, однако понес потери. Повреждена школа в селе возле Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города.

Пострадали два человека, из-под завалов спасли четырех.

Донеччина

На основных направлениях изменений нет. Ночью под обстрелами была Светлодарская ОТГ: в поселке Зайцево во время обстрела окрестностей загорелась трава, камыши. Повреждены несколько нежилых перемещений. Пожар местные ликвидировали самостоятельно, пострадавших нет.

Херсонщина

Идут интенсивные бои в Нововоронцовке, территорию которой заняли ВСУ. Обстрелы продолжаются с обеих сторон. Кроме того, бои идут в районах Николаевской области, а именно в Станиславе и Великой Александровке. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Где было относительно спокойно

Полтавщина – ночью воздушные тревоги.

Винниччина – одна воздушная тревога.

Закарпатье – все спокойно.

Хмельницкая область – воздушные тревоги.

Тернопольщина – ночь прошла спокойно.

Черкащина – относительно спокойно.

Буковина – вечером воздушные тревоги.

Ивано-Франковщина – ночь прошла спокойно.

Николаевщина – кроме воздушных тревог по всей области, ночь была спокойной.

Одещина – одна ночная и одна утренняя воздушная тревоги.

Запорожье – информации о боях или вражеских обстрелах не поступало.

Житомирщина – ночью воздушные тревоги.

Кировоградщина – ночь прошла спокойно, хотя звучали 2 сирены.

Днепропетровщина – воздушные тревоги были ночью. Утром все спокойно.

Сумщина – ночь прошла относительно тихо. Это впервые с начала войны.

Может заинтересовать – Сводка Генштаба по состоянию на утро 27 марта: