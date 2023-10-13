Россияне накрывают позиции украинских защитников запрещенными фосфорными бомбами. И не только ими. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов.
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Запрещенное оружие
Руководитель офиса президента Андрей Ермак 13 октября отметил, что россияне бросили много своих сил на Авдеевское направление. При этом они применяют фосфорные бомбы. В свою очередь, Егор Фирсов отметил, что запрещенное оружие враги используют с первых дней полномасштабной войны. В течение полутора лет они выжигают все помещения.
Были школы, которые пережили Вторую мировую войну, а сейчас их нет – развалины остались. Реально мы противостоим самым большим и сильным террористам в мире. Для них нет законов, конвенций. Они используют любое оружие, которое есть у них в арсенале,
– подчеркнул он.
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Среди других неконвенционных видов оружия россияне применяют снаряды с мелкими обломками, похожими на иглы. Когда взрывается снаряд, они рассыпаются на определенную территорию. Попадание соответствующих обломков в живот, шею или другие уязвимые места вызывают скорую кровопотерю.
"Также россияне используют разные газы. Постоянно на позициях в Авдеевке ребят травили разными газами. Даже применяли с примесями психотропных веществ. После этих газов начинались галлюцинации. То есть в Авдеевке использовались все виды оружия", – отметил Фирсов.
Ситуация в Авдеевке: последние новости
- В ночь на 10 октября российские оккупанты начали штурмовать Авдеевку. Они пытались наступать тремя батальонами, а это почти 2 тысячи человек, и применяли вдвое больше техники. Под огнем оказались гражданские села.
- Военные эксперты предполагают, что цель наступления на Авдеевку – попытка россиян оттянуть украинские силы и линию боевого столкновения. Также оккупантам нужны "информационные победы", которые они могут "скормить" своей аудитории на фоне потерь. Но никаких положительных результатов у россиян нет.
- Четыре российских батальона потеряли свою боеспособность из-за потерь. Украинские бойцы удерживают оборону и не дают продвигаться оккупантам. Ни одна из позиций не потеряна.