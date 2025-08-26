Хотят там зимовать, – офицер ВСУ назвал точки, куда нацелился враг на Покровском направлении
Враг продолжает давить в Донецкой области. На каждом метре фронта ситуация чрезвычайно тяжелая, и даже малейшие успехи ВСУ стоят больших усилий.
Несмотря на определенные успехи украинской армии, россияне не отказываются от своих целей на Покровском направлении и ищут пути к важным веткам логистики ВСУ. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук.
Бои возле Доброполья
После того как Вооруженные Силы Украины разрезали фланг россиян восточнее Доброполья, россияне все равно не останавливают попытки протиснуться.
Ситуация возле Доброполья: показываем на карте
Впрочем, украинским защитникам понемногу удается развивать успех. Наши силы пытаются вытеснять с Добропольского направления оккупантов.
Обратите внимание! Александр Сырский сообщил, что ВСУ успешно контратаковали и зачистили от врага 3 населенных пункта: Зеленый гай, Владимировку и Михайловку.
У Доброполья работает 132-я, 114-я и мотострелковая бригады россиян. Именно они форсировали наступление на город и пытались обойти его с востока.
Освобождение Владимировки в целом добавляет здорового оптимизма, но стоит об этом говорить осторожно, без лишних инсайтов, поскольку это может повредить нашим Вооруженным силам. Все что могу сказать – спасибо 1-му корпусу "Азова", 93-й и 70-й бригадам. Были проведены замечательные действия,
– подчеркнул Ткачук.
Еще одна цель россиян – Мирноград
Враг продолжает давить на город Мирноград в направлении Новоэкономичного и Родинского.
Родинское особенно важно для россиян, ведь неподалеку в населенном пункте Красный Лиман расположена шахта, а также важная логистическая артерия из Доброполья на Мирноград и на Покровск.
Там работает "элитное" подразделение россиян "Рубикон", это лучшее подразделение их беспилотных систем,
– рассказал офицер.
Бои возле Новопавловки
Также россияне не останавливают наступление на Новопавловку, давят на Селидово. В общем их усилия направлены глобально в направлении Покровска. На Удачное давит 315-я мотострелковая бригада России с целью приблизиться к логистической артерии Мирноград - Покровск.
Враг ставит своей целью до конца года, пока есть "зеленка", войти в Покровск, чтобы перезимовать там,
– резюмировал Ткачук.
ВСУ освобождают территории в Донецкой области: детали
- Согласно геолокационными видеозаписями за 23 августа украинские защитники вернули под контроль Михайловку, продвинулись на юг от Мирного и на север от Миролюбовки.
- Бойцы спецподразделения "Артан" и 2-го штурмового батальона 3-й штурмовой бригады зачистили Новомихайловку от русских. Благодаря неожиданным и слаженным действиям украинской армии россияне потеряли около роты живой силы.
- По данным спикера оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Тригубова, действия ВСУ сейчас преимущественно направлены на отбрасывание россиян с участков, в которые те пытаются зайти.