Об этом в эфире телемарафона рассказал Алексей Дмитрашковский, пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления, пишет 24 Канал. Он сообщил, что россияне совершают наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки и Карловки.

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Лишь в одном случае враг применил 2 танка

Только за минувшие сутки враг совершил 30 штурмовых действий. Также, как говорит Алексей Дмитрашковский, 10 штурмовых действий со стороны врага прошло этой ночью.

Все наступательные действия противника происходили без поддержки техники. Лишь в одном случае враг применил 2 танка,

– сказал спикер Сил обороны Таврического направления.

Карта боевых действий вокруг Авдеевки

Кроме того, Дмитрашковский прокомментировал информацию, что оккупанты усиливают истощенные отряды своей армии подразделениями ЧВК "Вагнера" для наступления на Авдеевку.

По его словам, информация о появлении вагнеровцев на Авдеевском направлении действительно есть. Однако он подчеркнул, что достоверной информации пока нет.

Также представитель Сил обороны Таврического направления рассказал, что на Донецком направлении благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины враг отступил с некоторых позиций. Спикер отметил, что украинские войска обустраивают эти позиции для ведения оборонных действий.

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