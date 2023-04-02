Про це в ефірі телемарафону розповів Олексій Дмитрашківський, речник Сил оборони Таврійського напрямку, пише 24 Канал. Він повідомив, що росіяни здійснюють наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки та Карлівки.

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Лише в одному випадку ворог застосував 2 танки

Тільки за минулу добу ворог здійснив 30 штурмових дій. Також, як каже Олексій Дмитрашківський, 10 штурмових дій з боку ворога відбулося цієї ночі.

Всі наступальні дії ворога відбувалися без підтримки техніки. Лише в одному випадку ворог застосував 2 танки,

– сказав речник Сил оборони Таврійського напрямку.

Карта бойових дій довкола Авдіївки

Крім того, Дмитрашківський прокоментував інформацію, що окупанти посилюють виснажені загони своєї армії підрозділами ПВК "Вагнера" для наступу на Авдіївку.

За його словами, інформація про появу вагнерівців на Авдіївському напрямку дійсно є. Однак він наголосив, що достовірної інформації наразі немає.

Також речник Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що на Донецькому напрямку завдяки злагодженим діям Сил оборони України ворог відступив з деяких позицій. Речник зазначив, що українські війська облаштовують ці позиції для ведення оборонних дій.

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