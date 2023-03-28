Про це мовиться у новому звіті американського Інституту вивчення війни. Аналітики кажуть, що навіть російські військові блогери стримано відреагували на заяву президента Росії про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Дивіться також Не боятись, а бити: вплив на одну сферу в Росії може розгромити ядерний шантаж

Багато російських блогерів і новинних агрегаторів просто посилили різні моменти з інтерв'ю Путіна від 25 березня, які штучно роздувають можливості російської військової та оборонно-промислової бази для підтримки тривалих військових зусиль, а також саму заяву про розгортання ядерної зброї.

Один з мілблогерів слушно зауважив, що розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі не покращує військову ситуацію Росії в Україні, стверджуючи, що російським військам потрібно готуватися до майбутнього українського контрнаступу, і розкритикував постійні проблеми російського військового командування та організації,

– додали аналітики.

Інший військовий блогер визнав, що Путін націлив свою заяву про розгортання ядерної зброї на Захід, і високо оцінив перспективу стати "нічним кошмаром" для США.

Яка ситуація на фронті

Російське військове керівництво, ймовірно, залучило до наступу на Авдіївку обмежену кількість висококваліфікованих підрозділів групи Вагнера, щоб закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі.

Речник Збройних сил України полковник Олексій Дмитрашківський заявив 25 березня, що українська розвідка прогнозує, що "Вагнер" може з'явитися на авдіївському напрямку.

Російське військове керівництво, можливо, вирішило перекинути певні підрозділи "Вагнера" в район Авдіївки протягом останніх тижнів, щоб підтримати виснажені і менш якісні підрозділи "ДНР" в їхніх зусиллях по захопленню населеного пункту,

– припустили в ISW.

Якщо такі бійці "Вагнера" воювали під Авдіївкою, їхня участь може пояснити обмежені тактичні успіхи, досягнуті в цьому районі протягом останнього тижня.

Раніше військовий експерт Олег Жданов сказав, що Росія може перенести основні зусилля в Авдіївку. Можливо, це місто стане більш гарячим напрямком, ніж Бахмут. За його словами, на цьому тижні слід очікувати, що буде йти позиційна війна.