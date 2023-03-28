Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович. Він додав, що санкції мають стосуватись також споріднених з атомною сфер.

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25 березня в інтерв’ю російським пропагандистам президент Росії Владімір Путін заявив, що в Білорусі буде розміщено ракетні комплекси з ядерними боєголовками. Ігор Рейтерович вважає, що Європа повинна відповісти на це серйозними санкціями проти російської атомної сфери.

"Якщо будуть запроваджуватись такі санкції, як раніше, то це непорівнянна міра з діями Росії. Якщо Європа дійсно хоче вплинути на Росію, то потрібно запроваджувати такі міри, про які раніше навіть не йшла мова. Насамперед це стосується атомної сфери", – заявив він.

Ігор Рейтерович про те, якою буде реакція НАТО на ядерний шантаж Путіна: дивитись відео

Політолог додав, що Росія, як ядерна держава, використовує частину своїх атомних реакторів для підтримки ядерного арсеналу, тому основний удар повинен спрямуватись проти цієї сфери.

Він навів приклад Ірану, який намагається розробити ядерну зброю, але завдяки західним санкціям цей процес вдалось суттєво загальмувати.

Як варіант, можна запропонувати політичний притулок російським вченим, які погодяться виїхати з Росії,

– запропонував Рейтерович.

Заборона на в’їзд в Євросоюз не допоможе

Політолог розповів, що накладення персональних санкцій на заборону в'їзду в країни ЄС не допоможе у боротьбі з ядерним шантажем Росії. Люди, яких стосуються ці санкції, однаково не можуть виїхати за кордон, адже пов’язані доступом до таємної інформації.

Також він додав, що товарообіг предметів подвійного призначення повинен жорсткіше контролюватись країнами Заходу, адже Росія використовує ці товари у своїй авіації та підводних човнах – потенційних носіях ядерної зброї.

"Ми бачимо, що зараз Європа зосереджується на тому, щоб закрити ці шпаринки для росіян. Але вони не повинні боятись чіпати ті речі, про які раніше навіть не йшла мова – діяти жорсткіше щодо атомної сфери", – підсумував Рейтерович.

Ядерний шантаж Росії: коротко