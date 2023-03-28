Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Игорь Рейтерович. Он добавил, что санкции должны касаться также родственных атомной сфер.

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25 марта в интервью российским пропагандистам президент России Владимир Путин заявил, что в Беларуси будут размещены ракетные комплексы с ядерными боеголовками. Игорь Рейтерович считает, что Европа должна ответить на это серьезными санкциями против российской атомной сферы.

"Если будут вводиться такие санкции, как раньше, то это несравнимая мера с действиями России. Если Европа действительно хочет повлиять на Россию, то нужно вводить такие меры, о которых раньше даже не шла речь. В первую очередь это касается атомной сферы", – заявил он. .

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Политолог добавил, что Россия, как ядерное государство, использует часть своих атомных реакторов для поддержки ядерного арсенала, поэтому основной удар должен быть направлен против этой сферы.

Он привел пример Ирана, пытающегося разработать ядерное оружие, но благодаря западным санкциям этот процесс удалось существенно затормозить.

Как вариант, можно предложить политическое убежище российским ученым, которые согласятся уехать из России.

– предложил Рейтерович.

Запрет на въезд в Евросоюз не поможет

Политолог рассказал, что наложение персональных санкций на запрещение въезда в страны ЕС не поможет в борьбе с ядерным шантажом России. Люди, относящиеся к этим санкциям, все равно не могут выехать за границу, ведь связаны доступом к тайной информации.

Также он добавил, что товарооборот предметов двойного назначения должен более жестко контролироваться странами Запада, ведь Россия использует эти товары в своей авиации и подлодках – потенциальных носителях ядерного оружия.

"Мы видим, что сейчас Европа сосредотачивается на том, чтобы закрыть эти щели для россиян. Но они не должны бояться трогать те вещи, о которых раньше даже не шла речь – действовать жестче по атомной сфере", – подытожил Рейтерович.

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