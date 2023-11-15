Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала подчеркнул, что Путину нужен хоть какой-то позитив на фронте для предвыборной кампании.

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Возле Авдеевского коксохима – полигон смерти для россиян

Свитан отметил, что Авдеевский коксохимический завод – крупное предприятие, где много подземных коммуникаций. Потому удержать этот завод будет легко.

По его словам, россияне уже пытались выходить на северную окраину Авдеевского коксохима, но им приходится проходить между железной дорогой и самим заводом несколько сотен метров по открытой поверхности.

Там они попадают в так называемые огненные капканы,

– подчеркнул полковник запаса.

Ведь, объяснил он, эта территория простреливается украинской артиллерией. Наши защитники отлично работают пулеметами, "срезая" пехоту противника. Потому что для движения техники сейчас почва влажная.

Там такой полигон смерти для россиян. Они выдвинуться просто не могут,

– сказал Свитан.

Военный эксперт отметил, что оккупанты несколько раз уже пытались это сделать, но практически все ложились на данном полигоне. Теперь захватчики пытаются окружить наш Авдеевский гарнизон с севера и юга. Там их ждет подобная проблема.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Почему под Авдеевкой сбили очередной российский Су-25

Комментируя очередную ликвидацию вражеского Су-25 под Авдеевкой, летчик-инструктор объяснил, что это старый и хороший штурмовик, но он совершенно не способен противодействовать более новым зенитно-ракетным комплексам и ПЗРК. Так, Stinger заваливает его за 3 секунды.

По его словам, этих самолетов у оккупантов осталось чуть более ста. Россияне решили практически все использовать, в частности, как расходный материал.

Единственная проблема у россиян – летный состав,

– заметил Свитан.

То есть, добавил он, летчики долго восстанавливаются – практически нереально быстро поставить пилотов "на крыло". Но россияне идут на это, поскольку Авдеевка для них сейчас основная задача. Путину нужен хоть какой-нибудь позитив, на котором можно податься в президенты весной.

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