Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу наголосив, що Путіну потрібен хоч якийсь позитив на фронті для передвиборчої кампанії.

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Біля Авдіївського коксохіму – полігон смерті для росіян

Світан зазначив, що Авдіївський коксохімічний завод – велике підприємство, де чимало підземних комунікацій. Тому утримати цей завод буде легко.

За його словами, росіяни вже намагалися виходити на північну околицю Авдіївського коксохіму, але їм доводиться проходити між залізницею й самим заводом кількасот метрів відкритою поверхнею.

Там вони потрапляють у так звані вогняні капкани,

– наголосив полковник запасу.

Адже, пояснив він, ця територія прострілюється українською артилерією. Наші захисники чудово працюють кулеметами, "зрізаючи" піхоту противника. Бо для руху техніки нині ґрунт вологий.

Там такий полігон смерті для росіян. Вони висунутися просто не можуть,

– сказав Світан.

Військовий експерт зауважив, що окупанти декілька разів уже намагалися це зробити, але практично всі лягали на цьому полігоні. Тож тепер загарбники намагаються оточити наш Авдіївський гарнізон з півночі та півдня. Там на них чекає подібна проблема.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Чому під Авдіївкою збили черговий російський Су-25

Коментуючи чергове збиття ворожого Су-25 під Авдіївкою, льотчик-інструктор пояснив, що це старий та хороший штурмовик, але він абсолютно не здатен протидіяти новішим зенітно-ракетним комплексам та ПЗРК. Так, Stinger завалює його за 3 секунди.

За його словами, цих літаків в окупантів залишилося трохи більше ніж сто. Росіяни вирішили практично всіх їх використати, зокрема, як витратний матеріал.

Єдина проблема у росіян – льотний склад,

– зауважив Світан.

Тобто, додав він, льотчики довго відновлюються – практично нереально швидко поставити пілотів "на крило". Але росіяни йдуть на це, оскільки Авдіївка для них зараз основне завдання. Путіну потрібен хоч якийсь позитив, на якому можна податися у президенти навесні.

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