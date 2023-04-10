Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Марьинка стала "священным городом", где полегла не одна тысяча, а может быть, даже не десяток тысяч россиян.

Читайте также Враг безуспешно наступал на Бахмут и Авдеевку: карта боевых действий на 10 апреля

Наступательный пыл окупантов в Авдеевке уменьшился

Жданов отметил, что оккупанты продолжают атаковать Авдеевку, но на этом направлении их наступательный пыл существенно снизился.

В Авдеевке русские войска "сдулись". Они пока продолжают пытаться атаковать, сохраняют наступательный потенциал, но пыл в атаках резко уменьшился,

– сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что южный фланг Авдеевки удалось стабилизировать, на северном фланге – без изменений. Линия фронта никуда не двигается, хотя продолжаются жестокие бои.

Жданов о боях за Авдеевку и Марьинку: смотрите видео

Жестокие бои за Марьинку

Как утверждает Олег Жданов, самые жестокие бои сейчас продолжаются за Марьинку. Даже российское командование уже понимает, что этот город им просто так не удастся взять, его можно только обойти.

"Марьинка стала "священным местом", где нашла смерть уже не одна тысяча или даже не один десяток тысяч российских окупантов. Марьинка держится еще с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Здесь россияне продвинулись только на половину города", – заметил он.

Военный эксперт добавил, что захватчики разрушили Марьинку, от городских застроек уже почти ничего не осталось.

Справка. За Марьинку ведутся бои с 2014 года, и она была в значительной степени разрушена в результате артиллерийских обстрелов. Она контролирует происки к Донецку и ключевой путь Н15.

Бои за Марьинку: главное